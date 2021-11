OVERZICHT. Wat ligt er straks op tafel bij het Overlegcomité?

Het Overlegcomité komt woensdagnamiddag om 14.30 uur vroeger dan aanvankelijk gepland opnieuw samen. Vertegenwoordigers van de verschillende regeringen in ons land zullen daar beslissen over eventuele bijkomende maatregelen om de stijging van de coronacijfers een halt toe te roepen.

We lijken niet op weg naar een erg moeilijke en lange bijeenkomst van het Overlegcomité. De grote lijnen zijn al erg duidelijk nadat de kern van de federale regering dinsdag was samengekomen. Er komen nieuwe maatregelen, die volgens de politici en de experts noodzakelijk zijn om de vierde coronagolf onder controle te krijgen nu de ziekenhuizen kraken onder de druk.

Dit ligt woensdag op tafel:

- Thuiswerk wordt haast zeker weer verplicht. Op de werkvloer vinden veel besmettingen plaats, dus is het volgens experts niet meer dan logisch dat wie niet per se op kantoor moet zijn, gewoon van thuis werkt. Dat is een ‘quick win’. De vraag is nog of dat drie dagen per week het geval zal zijn, of vier. Daarover heerst nog onenigheid bij de politici.

- De mondmaskerplicht wordt uitgebreid. De verwachting is dat beslist wordt dat overal waar je het Covid Safe Ticket (CST) moet tonen, je het mondmasker gewoon moet aanhouden. Nu is het anders: zodra je CST gescand en goedgekeurd is, mag het mondmasker af. Uit het advies van expertengroep GEMS bleek maandag dat zij nog verder willen gaan en het mondmasker willen verplichten voor wie ouder is dan 9 jaar. Dat blijkt voor veel partijen een brug te ver: onder meer minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) gaf al te kennen dat hij er niet van moet weten, en hetzelfde geldt voor de PS van Paul Magnette.

© BELGA

- De laatste dagen lijkt verplichte vaccinatie plots geen taboe meer. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) lijkt er zelfs voor gewonnen te zijn, maar hij krijgt tegenwind van onder meer premier Alexander De Croo (Open VLD), die vindt dat het een vrije keuze moet blijven. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) wil het onderwerp aansnijden op het Overlegcomité, maar Brussels minister-president Rudi Vervoort zei woensdagochtend bij LN24 dat er nog geen knopen over doorgehakt zullen worden.

- De vraag is ook wat beslist wordt over het nachtleven. Voor de GEMS zou dat stilgelegd mogen worden, maar de sector huivert daarvoor en de politiek toonde zich ook al niet van plan om sectoren te gaan sluiten. Het idee om een negatieve zelftest te vragen aan discotheekgangers kan daarom op brede steun rekenen, maar binnen de sector wordt daar niet enthousiast op gereageerd omdat er praktische bezwaren zijn. Een alternatief zou een 2G-beleid kunnen zijn, waarin alleen wie gevaccineerd is of in de voorbije zes maanden een besmetting heeft doorgemaakt nog binnen mag.

- Wat ook zeker bekeken wordt, zijn de regels voor grote evenementen en trouw- en andere feesten. Een optie daar is dat het mondmasker verplicht wordt.

- Volgens experts is het ook duidelijk dat we ons aantal contacten weer fors moeten verminderen. “Wie je niet gezien hebt, kan je niet besmetten”, zo zei viroloog Steven Van Gucht daar al over. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het Overlegcomité weer met aantallen of bubbels voor de dag zal komen.