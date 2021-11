Normaal gezien blijven ze het liefst onzichtbaar en op de achtergrond, maar de orthodoxe joodse gemeenschap in Antwerpen heeft voor het eerst ooit betoogd. Tegen een goudsmelterij, waarvan de uitstoot volgens hen tot een hoog aantal overlijdens leidt in de joodse wijk. “Normaal doen we dit niet. Maar de fabriek moet weg.”