Onderhandelaar vergeet geheime nota op de trein, en die wordt natuurlijk verspreid: “Het stomste wat je kan overkomen”

Wopke Hoekstra (CDA) en Mark Rutte (VVD) bij hun aankomst voor formatiegesprekken in Den Haag.

In Nederland heeft een verstrooide onderhandelaar een geheime nota over de formatiegesprekken op de trein vergeten. “Het stomste wat je kan overkomen”, noemt Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie het. De nota toont dat huidige regeringspartijen VVD en CDA al in september een kladversie van een regeerakkoord klaar hadden. Toch blijft de formatie maar duren, 245 dagen al.