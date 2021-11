Opvallende beelden: reizigers duwen tram zélf weer in de sporen in Antwerpen

Niet alleen op Antwerpse Ring was er woensdagochtend veel hinder, ook het tramverkeer liep er in het honderd. Door een ontspoorde tram en problemen met de bovenleiding kon de halte Linkeroever een tijdlang niet worden bediend. Intussen rijdt alles weer, nadat reizigers de tram zélf weer in de sporen hadden geduwd.