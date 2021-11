Romelu Lukaku en Jérémy Doku bijna opnieuw fit? Onze landgenoten staan weer op het trainingsveld

Het is intussen al van 20 oktober geleden dat Romelu Lukaku zich blesseerde aan zijn enkel tijdens het Champions League-duel tegen Malmö op Stamford Bridge. Na een stevige tackle van tegenstander Nielsen in de zestien bleef zijn rechtervoet steken onder de bil van de Deen. Lukaku lokte zo wel een penalty uit, maar die omzetten was er niet meer bij.

De blessure kostte Big Rom voorlopig vijf matchen met Chelsea en het interlandluik met de Rode Duivels. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer volledig fit zal zijn.

Ook Jérémy Doku kampte met een blessure. De rechtsbuiten kampt al sinds eind augustus met blessures. Eerst had hij last van een hamstringblessure en daarna speelde zijn knie op. Daardoor kwam hij nog maar vier keer in actie dit seizoen. Ook bij hem is het nog niet duidelijk wanneer hij weer wedstrijdfit zal zijn.