ECB waarschuwt voor zeepbel op huizenmarkt en beurs

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in haar halfjaarlijks rapport over de financiële stabiliteit gewaarschuwd voor een zeepbel op de vastgoedmarkten. Ook alsmaar stijgende prijzen op de financiële markten baren zorgen.

“De bezorgdheid houdt verband met de “uitbundigheid” op de krediet-, aandelen- en huizenmarkten, net als de hogere schuldniveaus bij bedrijven en overheden als gevolg van de coronapandemie”, staat te lezen in de Financial Stability Review.

Vooral in de residentiële vastgoedmarkten, waar er voor de pandemie al hoge prijzen werden neergeteld voor een woning, ziet de ECB een probleem. “Die markt is meer vatbaar voor een correctie”, luidt het. De Europese Centrale Bank merkt ook op dat er weinig indicaties zijn dat de kredietvoorwaarden zijn verstrengd.

Risico’s verminderd

De risico’s in verband met de coronapandemie zijn dan weer wel verminderd tegenover zes maanden geleden, oordeelt de ECB. Het economisch herstel is hier een stabiliserende factor. “Het risico op faillissementen bij bedrijven en verliezen voor de banken is duidelijk lager”, klinkt het. Al zorgen het stijgende aantal besmettingen, de bevoorradingsproblemen en de dure energieprijzen nu wel voor nieuwe uitdagingen. “De pandemie blijft dan ook één van de belangrijkste risico’s voor economische groei”.

Pensioenfondsen en verzekeraars kozen de jongste tijd voor meer risicovolle beleggingen en daar waarschuwt de ECB voor meer kredietverliezen als de economie het minder goed gaat doen.