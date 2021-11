Dante Vanzeir krijgt na zijn debuut voor de Rode Duivels meteen felicitaties van zijn voorbeeld Sergio Aguero

Niemand minder dan Sergio Aguero feliciteerde Dante Vanzeir met zijn debuut bij de Rode Duivels dinsdagavond tegen Wales. Vanzeir postte op Instagram een filmpje waarin te zien is hoe Aguero hem het beste wenst. De aanvaller van Barcelona is een van de voorbeelden van Vanzeir.

“Hola Dante, gefeliciteerd met je eerste wedstrijd voor de nationale ploeg. Hopelijk volgen er nog veel meer. Ik wens je het beste. Veel succes.” Die woorden spreekt niemand minder dan Sergio Aguero uit voor Dante Vanzeir. De spits van Union maakte dinsdagavond tegen Wales met een invalbeurt zijn debuut voor de Rode Duivels. Het was overigens ook de eerste keer dat Vanzeir in de selectie van Roberto Martinez zat én hij was de eerste speler van Union in 45 jaar die een cap pakte.

“Het was een magisch moment”, zei de aanvaller na het 1-1 gelijkspel in Wales over zijn debuut. “Ik ga dit voor altijd onthouden. In dit stadion, met deze sfeer... Het was geweldig. De coach zei niet veel tegen me, alleen ‘Je weet wat je moet doen en geniet ervan’. Het gebeurde heel snel, ik had niet eens tijd om na te denken. Het was prachtig.”

Vanzeir kon profiteren van de blessures van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi en zal zich zijn week bij de Duivels nog lang herinneren. “Ik heb veel geleerd. De intensiteit was ongelooflijk. Ik ontdekte dat in de eerste trainingssessie. Ik moest eraan wennen.”

