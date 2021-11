Tergend geluid van ratelstrook maakt buren hoorndol: “Dag en nacht lawaai, en we krijgen nergens gehoor”

De heraanleg van de N411 in Baardegem, een gewestweg die Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant verbindt, werd toegejuicht. Maar enkele zaken zijn grondig misgelopen, kaarten buurtbewoners Guy en Sonia, en de Dorpsraad aan. De ratelstroken die de overgang van het fietspad naar de rijbaan aangeven, maken een hels lawaai telkens er een auto, vrachtwagen of tractor over rijdt. Bovendien is er een gebrek aan voldoende zebrapaden.

Sonia De Maeseneer en Guy Dierickx wonen al 25 jaar langs Baardegem-Dorp. Toen het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad hen een aantal jaar geleden vroegen of ze deels onteigend mochten worden voor de aanleg van een nieuw wegdek met een fietspad, stemden ze daarmee in.

“We hadden daar geen probleem mee”, zegt Sonia. “De straat lag dan verder van ons af en het was voor de veiligheid dat ze dat wilden doen. Maar kort na de afwerking anderhalf jaar geleden beseften we dat die ratelstrook echt wel een probleem is. Het lawaai en het gedaver dat dit produceert, gaat dag en nacht door. Met onze venster open slapen gaat niet meer.”

De bewoners va Baardegem voelen zich machteloos

De eerste melding die Sonia over de overlast deed, was aan de stad Aalst op 24 september 2020. “Op 18 augustus dit jaar kreeg ik antwoord dat het over een gewestweg gaat en dus niet onder hun beheer valt, maar onder dat van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Dan heb ik nog een mail ontvangen dat onze vraag doorgestuurd werd ‘naar externe instanties’.”

Nadien hebben de buurtbewoners er niets meer van gehoord. “We voelen ons machteloos”, zucht Sonia.

Over voetpad rijden

“Overal probeert men lawaai te voorkomen met fluisterasfalt en geluidsschermen, en hier wordt midden in de bebouwde kom een wegdek aangelegd dat lawaai maakt”, aldus ook Guy. “Dat begint vanaf 4 uur met vrachtverkeer en duurt dag en nacht. Bovendien zien we niet in hoe het de veiligheid van de fietsers garandeert. Weinigen voelen zich geroepen om van het fietspad, dat ineens eindigt, op de steenweg te rijden, ze verkiezen dan veelal het voetpad, wat eveneens gevaarlijke situaties oplevert.”

“Als men in het dorp iets meer had onteigend, had de fietser er baat bij gehad”, zei ook transporteconoom Klaas De Brucker daar eerder over. “Dat had ook gekund door louter voortuinen te onteigenen. Velen zullen nu een subjectief onveiligheidsgevoel ervaren en over het voetpad rijden.”