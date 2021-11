Werkneemsters AB InBev kunnen na bevalling half jaar betaald thuisblijven

Brouwerij AB InBev geeft kersverse moeders voortaan een half jaar (26 weken) volledig betaalde moederschapsrust. De regeling geldt in heel Europa, zo heeft AB InBev woensdag bekendgemaakt.

Tot nu toe konden werkneemsters van AB InBev na hun bevalling zestien weken thuisblijven om voor hun baby te zorgen. Dat worden er dus zesentwintig. “Dat is elf weken meer dan wettelijk verplicht in België”, zegt de brouwer in een persbericht. Nadien kunnen de vrouwen nog acht weken aan 75 procent werken terwijl ze volledig betaald worden. Dat laatste moet hen helpen “om zich beter aan te passen aan hun nieuwe levenservaring”.

Het volledig doorbetaalde geboorteverlof voor vaders of meeouders gaat bij de brouwer omhoog van twee naar vier weken. Ook adoptieouders kunnen overigens van de nieuwe regeling gebruikmaken.

“Ik zie het als onze verantwoordelijkheid om onze collega’s zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens belangrijke levensgebeurtenissen”, zegt Sonja Pianalto, HR-directeur België bij AB InBev. “Als moeder van vijf, kan ik zelf beamen dat ouder worden een ongelooflijke heugelijke, maar ook uitdagende stap is. Ik ben trots dat we dit als bedrijf kunnen aanbieden en ik hoop zo ook andere bedrijven te inspireren.”