Huisdieren houden binnenkort strafbaar volgens Iraanse wet

Huisdieren houden en honden uitlaten zouden binnenkort verboden worden in Iran. Dat melden verschillende Iraanse media woensdag op basis van een nieuw wetsvoorstel in het Iraanse parlement. De wet viseert mensen die hun hond uitlaten en wil hen straffen met een zware boete. Voertuigen die honden vervoeren, kunnen voor drie maanden in beslag genomen worden. Daarnaast zullen huisbazen niet meer mogen verhuren aan mensen met een huisdier.