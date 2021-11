SJOTCAST SPECIAL. Bart Nieuwkoop: “De stevige kont van Dante Vanzeir heeft me mijn eerste goal gekost”

De Jupiler Pro League hervat dit weekend en dus kan Sjotcast niet achterblijven. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische voetbalvelden. In deze Special vertelt Gert over zijn avonturen in De Kuip, leert Yanko dat je altijd moet opletten als je shotjes drinkt en polsen we bij Bart Nieuwkoop naar de titelambities van Union en de kont van Dante Vanzeir.