CD&V: “Verplichte vaccinatie moet er komen”

CD&V heeft zich in het Vlaams Parlement uitgesproken voor de veralgemeende vaccinatieplicht. “We moeten de volgende stap zetten. De verplichte vaccinatie moet er komen”, zo zei Vlaams parlementslid Maaike De Rudder. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) herhaalt dat hij het debat over de verplichte vaccinatie wil aangaan, maar dat het aan de federale regering is om de regels rond sancties en afdwingbaarheid uit te werken.