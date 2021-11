Besmettingscijfers lopen verder op: wat moet je doen bij een rood scherm op Coronalert?

De besmettingscijfers lopen op en de kans is dan ook groter dat jij onlangs in contact kwam met iemand die het coronavirus heeft opgelopen. Wie de Coronalert-app op zijn gsm heeft staan, zal dan zijn schermpje van groen naar rood zien gaan. Maar wat moet je dan precies doen? Een zelftest gaan halen bij de apotheker? Wachten tot een contacttracer je belt? En moet je dan in quarantaine?

Even opfrissen, voor wie intussen de app al van zijn telefoon heeft gehaald: Coronalert is een applicatie die een melding geeft wanneer je in aanraking bent gekomen met een hoogrisicocontact. Dat is een contact binnen van minstens 15 minuten met minder dan anderhalve meter afstand en zonder mondmasker. Heb je zo’n contact gehad met iemand die besmet is, dan zal het schermpje in de app rood kleuren. Het zal ook aangeven wanneer je dat hoogrisicocontact had en over hoeveel blootstellingen het gaat.

Screenshot van het rode scherm op Coronalert. — © Coronalert

Zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden moeten zich na een hoogrisicocontact twee keer laten testen. Aangezien het schermpje in de app rood geworden is, zal de besmette persoon het ook aangegeven hebben aan de contacttracers (02-214.19.19). Je zal dan een code ontvangen waarmee je een afspraak kan maken voor een PCR-test in een testcentrum.

Maar momenteel hebben de contacttracers het ontzettend druk, en bestaat de kans dat je ze niet aan de lijn zal krijgen. “Ga dan gewoon met je smartphone naar een testcentrum en toon hen daar dat rode scherm”, raadt Karine Moykens van het Interfederaal Comité Testing en Tracing. “Wachten op de contacttracers heeft echt geen zin. Je moet zo snel mogelijk een test zien te krijgen, en dat kan door gewoon langs te gaan.” Een test aanvragen kan je inmiddels trouwens ook online doen, via een zelfevaluatietool. Op basis van een paar vragen bepaalt de tool of je je moet laten testen. Daarna kan je een testcode aanvragen.

Eens je de resultaten hebt, kan je die ook in de app ontvangen, zodat jouw schermpje wordt aangepast als je bijvoorbeeld negatief hebt getest. “Een zelftest vervangt de PCR-test niet. Om het schermpje aan te passen, heb je dus een PCR-test nodig”, benadrukt Moykens.

In tussentijd moet je ook in quarantaine. Dat houdt in dat je thuis moet blijven en enkel naar buiten mag om naar de apotheek, dokter of supermarkt te gaan. Dat wil ook zeggen je niet mag gaan werken. Wie niet thuis kan werken, kan daarvoor een quarantainecertificaat aanvragen.

Voor wie volledig gevaccineerd is, kan die quarantaine gestopt worden als het resultaat van die eerste test negatief is. Op dag 7 is wel nog een tweede PCR-test nodig. Voor die test krijg je ook een code toegestuurd van de contacttracers. Is die test negatief, dan hoef je niets meer te doen. Voor wie niet gevaccineerd is, is het een ander verhaal. Zij moeten in quarantaine blijven tot het resultaat van de tweede test, op dag 7, negatief is.

Positief getest

Wie positief heeft getest, gevaccineerd of niet, moet in isolatie. Die duurt 10 dagen vanaf het moment dat je positief getest hebt. Je mag je huis ook pas verlaten als je al minstens 3 dagen geen symptomen meer hebt. Tijdens de isolatie mag je niet naar buiten en mag er niemand op bezoek komen. Vermijd ook contact met gezinsleden of huisgenoten en blijf zo veel mogelijk in een aparte kamer. Wie de quarantaineregels of de isolatie niet respecteert, riskeert trouwens een boete.