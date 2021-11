Queen Elizabeth verschijnt voor het eerst in het openbaar na afwezige periode

De Britse koningin Elizabeth heeft woensdag legergeneraal Nick Carter ontvangen. Dat heeft Buckingham Palace woensdag bekendgemaakt. Het is haar eerste publiek optreden in lange tijd.

Op de beelden van de bijeenkomst is te zien hoe de Queen in een gebloemde jurk staat te praten met Carter, die binnenkort op pensioen gaat. De generaal was verbaasd over de lange militaire dienst van de vorstin, namelijk acht jaar, waarop de Queen antwoordde: “Ik denk dat als je op zo’n post zit, het makkelijker is om door te gaan, nietwaar?”

De gezondheidstoestand van de 95-jarige koningin, die al bijna 70 jaar aan de macht is, is zorgwekkend. Eind oktober verplichtten haar artsen haar nog tot rust en bracht ze een nacht door in het ziekenhuis. De agenda van de koningin was begin oktober zeer druk. Ze annuleerde verschillende afspraken, zoals een bezoek aan Noord-Ierland en de COP26 in Glasgow. Prins Charles en prins William vertegenwoordigden de koninklijke familie op de klimaattop.

De Queen hield sinds de verplichte rust videoconferenties, maar zou zondag een publieke comeback maken. Ze zou vanaf een balkon de ceremonie ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers bijwonen, maar haar deelname werd op het laatste moment geannuleerd. De vorstin had namelijk haar rug bezeerd.