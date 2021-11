Geen warme ontvangst voor koningspaar: politievakbonden gooien rookbommen, kinderen zijn de dupe

De omstaanders die in Diest aanwezig waren voor het bezoek van het koningspaar werden even opgeschrikt door rookbommen van actievoerende politievakbonden, een dertigtal agenten. De zwarte rook vloog richting een grote groep kinderen. ACV meldt dat het zich wil distantiëren van de rookbommetjes: “Dat was niet afgesproken.”

Heel wat Diestenaren keken volop uit naar de komst van het koningspaar in hun stad. De talrijk opgekomen kinderen hadden, gewapend met Belgische vlaggen, postgevat in de voor hen afgebakende zone om de majesteiten te verwelkomen. Hier werden ze net voor het toekomen van het koningspaar even opgeschrikt door twee zwarte rookbommen, gegooid door de demonstrerende politievakbonden. De zwarte rook vloog helemaal richting de kinderen.

Bedoeling van de agenten was om hun wensen en grieven onder de aandacht te brengen van de hoogwaardigheidsbekleders. “Het is niet dat we per se de koning viseren, we willen vooral onze grieven kenbaar maken aan het brede publiek”, reageert Kristof Volckaerts, ACV-verantwoordelijke voor de regio Oost-Brabant en hoofdinspecteur bij de politie Aarschot. De vakbond distantieert zich van de rookbommetjes.

De actie werd niet gesmaakt door de omstaanders en al zeker niet door de bestuurders van de gaststad. “Het is jammer dat dit gebeurde, maar het heeft eigenlijk niet veel invloed gehad op deze heuglijke dag voor Diest. Het was een mooi moment en zowel de koning als de koningin namen ruimschoots de tijd om de mensen van Diest te begroeten. Tijdens de receptie spraken ze ook graag met de vele vertegenwoordigers van de diverse sectoren en actoren actief in onze stad”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

De rook was vrij snel opgeklaard en een politieagente, die nogal ostentatief aan de overzijde van de demonstranten stond, verwijderde onmiddellijk de uitgerookte vuurpijlen. Zo konden de kinderen weer veilig verder postvatten tegen dat het koningspaar zijn begroetingsronde deed. (Lees verder onder de foto)

De koning en koningin namen ruimschoots de tijd om de omstaanders te begroeten. — © DVG

Maar eerst werd het koningspaar plechtig verwelkomd in het stadhuis en werden ze getrakteerd op een gezellige receptie. Voor de receptie werd beroep gedaan op Levi Alen van Hof te Rhode, zoon van de betreurde chef-kok Felix Alen. “Ik ben zeer vereerd dat ik hier voor het koningspaar de receptie mag verzorgen”, zegt Levi. “Dat is net vijftig jaar nadat mijn vader mocht koken voor de koning toen die Diest bezocht in 1971. Die wou en kreeg toen stoofvlees met frieten.”

Ook voor schepen Geert Cluckers (DDS) was het een bijzondere dag. “Mijn grootvader ontving als burgemeester de koning in 1971. Nu, een halve eeuw later kan ik dat ook doen als schepen. Een bijzonder moment”, zegt Cluckers. Om 14 uur kon het koningspaar hun bezoek aan de regio afsluiten. En de demonstranten, die trokken rustig naar de horecazaken.