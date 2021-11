Tragisch ongeval: dakwerker komt om het leven na val van dertien meter hoog

Bij een metaalbedrijf in de Pamelstraat-Oost in Ninove is een dakwerker woensdagvoormiddag om het leven gekomen na een val van dertien meter hoog. Hij was er aan de slag voor een firma uit Liedekerke.

Het ongeval vond rond 10.30 uur plaats bij metaalbedrijf Coatinc. Een dakwerkersfirma uit Liedekerke was er herstellingswerken aan het uitvoeren aan de fabriekshal. De man was op slag dood. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd.

Bij Coatinc reageren ze aangeslagen. “Door de omvang van de werken was in een veiligheidscoördinator voorzien. Alle veiligheidsmaatregelen werden genomen. Zo droeg iedereen ook een harnas”, verklaart Marc Miclotte, directeur van Coatinc.

Werking stilgelegd

De hulpdiensten kwamen ter plaatse. “Ons eigen EHBO-team is meteen begonnen met de reanimatie, maar alle hulp kwam te laat”, zegt Miclotte. “We hebben meteen de werking van ons bedrijf stilgelegd en onze klanten verwittigd. Ons personeel zal ook psychologische begeleiding krijgen. We zullen nu bekijken wanneer we het werk hervatten”, besluit de directeur.

Bij de politie bevestigen ze het arbeidsongeval. Er zal nu verder onderzoek gebeuren naar de precieze omstandigheden van het ongeval.