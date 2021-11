Grootste kraan ter wereld (van Belgische makelij) bouwt kerncentrale in Verenigd Koninkrijk

De grootste kraan aan land bouwt in het Verenigd Koninkrijk mee aan de nieuwe kerncentrale Hinkley Point C. Big Carl - vernoemd naar zijn Gentse maker Carl Sarens - weegt 10.000 ton en heft met gemak de helft van zijn eigen gewicht. Een stalen ring van 17 meter hoog en een diameter van 47 meter rond de centrale in Somerset plaatsen, is dan ook kleine moeite voor Big Carl, de grootste kraan ter wereld.