Bart De Wever: “Extra maatregelen zijn logica zelve, maar koude douche voor gevaccineerden”

“Niet zozeer de besmettingen zijn nu relevant, maar wel de druk op de ziekenhuizen en eerstelijnszorg”, stelt De Wever in een vooruitblik op het Overlegcomité van woensdagnamiddag. “Hopelijk zijn we snel over de top. Men voorspelt eind november en ik hoop dat dat waar is. Dat we intussen maatregelen moeten nemen om de viruscirculatie in te dijken is de logica zelve. Alleen stoor ik me wel aan het feit dat iedereen het nodig vindt om vooraf eigen maatregelen te eisen of te weigeren, waardoor niemand het uiteindelijk nog snapt.”’

De Wever denkt wel dat er eensgezindheid is in de Wetstraat dat “de economie nog verder schaden eigenlijk geen optie is”. “We moeten de best mogelijke manier zoeken om met het virus om te gaan, met maatregelen die draaglijk zijn en geen acuut jojo-beleid waar de economie zwaar van afziet”, zegt hij. “Want we zijn misschien nog voor veel langer vertrokken dan we allemaal hadden gehoopt.”