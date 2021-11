“We krijgen het niet meer gebolwerkt, artsen vallen uit en stoppen”, luidde de cri du coeur van huisartsenvereniging Domus Medica deze week. Een van die stoppers is Arnout Van Den Kieboom, die tot voor kort huisarts was. Ilke Montag, hoofdarts in een ziekenhuis, twijfelt of de zorg nog de juiste sector is als je zorg wilt geven. “Het is vooral een commercie geworden.”