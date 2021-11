Plots is zerk weg: rouwt koppel al 10 jaar aan verkeerde graf of werden dochtertjes per ongeluk opgegraven?

En plots is het graf van je overleden kinderen weg, stelden Stefanova en Ivanov vast. — © Belemturktv.com

”Denken ze nu echt dat wij niet honderd procent zeker precies weten waar onze twee dochtertjes begraven liggen?” Stefanova (32) en haar man Ivanov (37) kregen op een begraafplaats in Gent de pijnlijke boodschap te horen dat ze al tien jaar aan het verkeerde graf rouwen. De grafzerk is weg, waar de twee foetussen zich bevinden weet niemand. In het beste geval: één meter verder. Het koppel eist dat het hele perceel opgegraven wordt.