Opnieuw met mondmasker op café of restaurant en vier dagen per week thuiswerken: dit heeft het Overlegcomité beslist

Het mondmasker wordt weer verplicht in de horeca. En we moeten vier dagen per week van thuis werken. Dat heeft het Overlegcomité woensdagmiddag beslist om de stijgende coronacijfers te stoppen. Het uitgaansleven gaat niet op slot, zoals werd gevreesd, maar er komen wel strengere regels. De nieuwe maatregelen gaan zaterdag in.

De winter zonder corona, waarop we zo gehoopt hadden, komt er niet. Alle alarmlampjes staan weer op rood, begon premier De Croo de persconferentie. “Negen op de tien volwassenen zijn gevaccineerd, zodat een nieuwe lockdown niet nodig is op dit moment. Toch zijn bijkomende maatregelen absoluut nodig. Want het virus waartegen we nu vechten, is drie keer sterker dan het vorige en dus veel besmettelijker.”

Daarom heeft het Overlegcomité gekozen voor maximale voorzichtigheid. De nieuwe maatregelen gaan nu zaterdag in en gelden tot 28 januari 2022.

Horeca

Het mondmasker is verplicht in de horeca. Zowel op café als in restaurants. Als we binnenkomen, rondlopen en naar het toilet gaan. Als je neerzit, mag het mondmasker wel af. Deze maatregelen komen bovenop het Covid Safe Ticket, dat verplicht blijft.

Werk

Thuiswerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is vanwege de aard van het werk. Tot 12 december moet iedereen vier dagen per week van thuis uit werken. Vanaf 13 december drie dagen per week. Veel besmettingen gebeuren op de werkvloer, dus is het volgens experts niet meer dan logisch dat wie niet per se op kantoor hoeft te zijn, gewoon thuiswerkt.

Mondmaskerplicht vanaf 10 jaar

De mondmaskerplicht wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 10 jaar.Over het mondmasker op school beslissen de ministers van Onderwijs of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar willen invoeren.

In publiek toegankelijke ruimtes zoals stations, fitnesscentra of bibliotheken bijvoorbeeld, moeten kinderen vanaf zaterdag dus ook een mondmasker dragen.

School

Mondmaskers komen vanaf 20 november terug in het secundair onderwijs en blijven gehandhaafd in het 5de en 6de leerjaar, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). In elke klas komt ook een CO2-meter.

Uitgaansleven

Uitbaters van discotheken vreesden een nieuwe verplichte sluiting. Maar die komt er voorlopig niet. Het Overlegcomité verstrengt wel de regels. Zo kan je enkel nog met een Covid Safe Ticket naar binnen én met een mondmasker. Dat mondmasker mag af als ter plaatse een zelftest wordt voorzien.

Trouw- en andere feesten

Geen verbod, wel bijkomende maatregelen voor trouw- en andere feesten. Daar zal het mondmasker verplicht worden, ook tijdens het dansen. Voor feesten met meer dan 50 mensen binnen en meer dan 100 mensen buiten is ook het Covid Safe Ticket verplicht.

Afstand bewaren en ventileren

Het is absoluut noodzakelijk, zegt het Overlegcomité, dat mensen 1,5 meter afstand bewaren en sociale contacten maximaal beperken.

Ook ventileren is volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) absoluut noodzakelijk. Het Overlegcomité vraagt de regionale ministers van Onderwijs en Werk om versneld en veralgemeend CO₂-meters te plaatsen in klaslokalen en in bedrijven waar veel mensen samenkomen.

Derde prik

Iedereen krijgt een boosterprik. Voor 5- tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden.

Volgens Gudrun Briat van de Taskforce Vaccinatie zal zeker wat Vlaanderen betreft die derde prik in de vaccinatiecentra worden gegeven.