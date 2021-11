Marc Van Ranst: “Moeilijk om te voorspellen of maatregelen zullen volstaan”

“Het is heel moeilijk om te voorspellen of het pakket nieuwe coronamaatregelen zal volstaan, want op dit moment gaan de coronacurves steil omhoog.” Dat was woensdagavond de eerste reactie van viroloog Marc Van Ranst in de studio van ‘Het Journaal’.

Het Overlegcomité heeft woensdag beslist om de mondmaskerplicht gevoelig uit te breiden. Voortaan geldt die voor iedereen vanaf tien jaar en op veel meer plaatsen. Ook het thuiswerk wordt opnieuw verplicht, terwijl het Covid Safe Ticket wordt aangevuld met een mondmaskerplicht.

“Een aanvaardbaar pakket”, zegt Van Ranst, al had hij graag de mondmaskerplicht nog iets strenger gezien. De virologen hadden een verplichting vanaf 9 jaar op tafel gelegd, maar uiteindelijk werd een compromis bereikt over een verplichting vanaf 10 jaar. Of het totale pakket zal volstaan, is volgens Van Ranst moeilijk te voorspellen.

Ook viroloog Steven Van Gucht toonde zich bij ‘VTM Nieuws’ gematigd positief, maar plaatste eveneens vraagtekens bij het uitblijven van een verstrenging op school. Beide virologen hopen dat op zijn minst CO2-meters verplicht zullen worden in de klaslokalen. De regionale ministers van Onderwijs hebben de opdracht gekregen om er “versneld” voor te zorgen dat die meters er komen, maar het is niet duidelijk of het om een verplichting gaat. Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hebben de regio’s zich geëngageerd om ervoor te zorgen dat er effectief in elke klas een CO2-meter komt.