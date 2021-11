Het vraagstuk-Nakamoto: wie is de rechtmatige eigenaar van virtueel fortuin van 53 miljard euro?

Wie is Satoshi Nakamoto, de illustere ‘vader van de Bitcoin’? Het vraagstuk biologeert de cryptowereld al sinds het ontstaan van de digitale munt in 2009. In Florida is nu een rechtszaak aan de gang waar zowel de beklaagde als de nabestaanden van het ‘slachtoffer’ zeggen het antwoord te hebben. De inzet van de zaak is niet louter het vraagstuk-Nakamoto, maar ook een lading bitcoins. 1 miljoen om precies te zijn. Hun waarde vandaag? Een duizelingwekkende 53 miljard euro.