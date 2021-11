Frankrijk redt 272 migranten die probeerden Kanaal over te steken

In totaal 272 migranten die geprobeerd hadden met bootjes de Engelse kust te bereiken, moesten dinsdag gered worden. Dat heeft de maritieme prefectuur van de Noord-Franse regio Pas-de-Calais bekendgemaakt.

In de nacht van maandag op dinsdag kwamen bij de regionale reddingsdienst (CROSS) in Gris-Nez verschillende meldingen binnen van bootjes die in moeilijkheden verkeerden. De reddingsacties zijn dinsdag de hele dag blijven doorgaan.

Volgens de prefectuur vonden in totaal tien interventies plaats. Eén daarvan werd uitgevoerd door een handelsschip dat 31 schipbreukelingen aan boord nam. De opgepikte migranten werden naar de havens van Calais, Duinkerke en Boulogne-sur-Mer gebracht, waar ze door de grenspolitie en de brandweer werden opgevangen.

Volgens de maritieme prefect Philippe Dutrieux hebben tussen 1 januari en 31 augustus ongeveer 15.400 migranten geprobeerd het Kanaal over te steken richting het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer 3.500 van hen raakten in moeilijkheden en moesten worden teruggebracht naar de Franse kust.