Steven Van Gucht: “Risico op schoolsluitingen blijft bestaan”

Met de uitbreiding met de mondmaskerplicht naar kinderen vanaf 10 jaar blijft het risico op schoolsluitingen bestaan. Over een uitbreiding in de scholen beslissen namelijk de deelstaten, dus voor het Vlaams onderwijs verandert er nu niets. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd aan VTM Nieuws.

Het Overlegcomité heeft woensdag beslist vanwege de precaire coronasituatie de mondmaskerplicht uit te breiden naar kinderen vanaf 10 jaar. Over het onderwijs beslissen echter de deelstaten. “Zo blijft het risico op schoolsluitingen bestaan”, zegt Van Gucht aan VTM Nieuws. “In het lager onderwijs zijn er nu heel veel besmettingen en er wordt eigenlijk niet zoveel aan gedaan. We testen alleen zieke kinderen en als er vier in de klas zijn, wordt de klas gesloten. Dan hol je achter de feiten aan. Dan zijn er al meer kinderen die het virus kunnen doorgeven.”

Als mondmaskers niet meer verplicht worden in scholen, dan moet er volgens van Gucht meer ingezet worden op ventilatie. “Dat moeten we goed monitoren, voor een optimale luchtkwaliteit. Als je zegt: dat kunnen we niet garanderen omdat de gebouwen te oud zijn of het te koud zou worden, dan moet je toch op die maskers inzetten. Verplicht CO2-meters hangen kan ook een optie zijn.”

Het feit dat de federale regering en de deelstaten hebben beslist om het Covid Safe Ticket+ in te voeren, dus het mondmasker te verplichten waar het CST van toepassing is, vindt Van Gucht een goede zaak. “Dat hebben we als experten ook gevraagd. Het CST alleen is absoluut onvoldoende om een evenement veilig te organiseren. Het masker zal voor iedereen altijd werken.”

In discotheken en nachtclubs die geen mondmasker willen verplichten, mag ook een zelftest aan de ingang worden gevraagd. “In Nederland hebben ze een sluitingsuur ingevoerd vanaf 20 uur”, zegt Van Gucht. “Maar dat leidt tot inkomensverlies voor de horeca, dat willen we vermijden. Ik vrees dat niet veel mensen een mondmasker zullen dragen op de dansvloer. Een zelftest aan de ingang is goed, maar dan moet het correct gebeuren.”