Ploegmakkers van Rode Duivels hekelen foute foto’s bij artikels over Benjamin Mendy: “Zwarten zijn precies mensen zonder naam”

De 27-jarige Fransman, linksachter van Premier League-kampioen Manchester City, moest woensdag voor de rechtbank van Stockport verschijnen. Zijn proces moet op 24 januari starten. Mendy wordt beschuldigd van zes verkrachtingen en één aanranding. Achter de klachten zitten vier vrouwen. De feiten zouden hebben plaatsgevonden op zijn thuisadres aan Withinlee Road in Prestbury, Cheshire, tussen oktober 2020 en augustus van dit jaar. Hij wordt sinds eind augustus in voorlopige hechtenis gehouden in HMP Altcourse, Liverpool. Zijn verzoek tot een voorlopige invrijheidsstelling werd al meermaals afgewezen.

In de berichtgeving omtrent de zaak verschenen de voorbije weken heel wat verkeerde foto’s. Zo werden Chelsea-doelman Edouard Mendy en Real Madrid-verdediger Ferland Mendy talloze keren aanzien als hun naamgenoot. En dat pikken de twee niet langer.

“Het is triest om te zien dat in 2021, zowel in Frankrijk als in Engeland, zwarte mensen nog altijd geen naam of herkenbaar gezicht hebben”, aldus de ploegmakker van Romelu Lukaku op Instagram. “Deze fouten lijken accidenteel, maar ze hebben een enorme symbolische waarde. Het is echt niet zo moeilijk om twee gezichten van elkaar te onderscheiden, zeker niet wanneer ze ook nog eens twee verschillende shirts dragen!”

Edouard Mendy kreeg meteen bijval van zijn neef Ferland, ploegmakker van Thibaut Courtois en Eden Hazard. “Bedankt Edouard Mendy. We zijn in 2021, stop! Het zal tijd vragen, maar uiteindelijk zullen jullie ons respecteren. Of jullie dat nu willen of niet.”

Manchester City schorste Benjamin Mendy in augustus. De linksachter speelt sinds 2017 voor de Citizens, die zo’n zestig miljoen euro voor hem neertelden bij Monaco. Sinds zijn komst speelde Mendy bij het team van Rode Duivel Kevin De Bruyne 75 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en twaalf assists gaf. Zijn carrière in Engeland werd doorkruist door enkele zware blessures, zoals een scheur in de kruisbanden van zijn linkerknie in 2017. Een jaar later behoorde hij wel tot de Franse selectie die in Rusland de wereldtitel veroverde. Met City veroverde hij drie titels.