Vooral ontgoocheling na Overlegcomité: “Dit is terug naar af”

“Ik ben van nature een optimist, maar vandaag ben ik pessimistisch. Dit is terug naar af”, zegt Mathias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, na het Overlegcomité. Hij heeft vragen bij het opnieuw invoeren van het mondmasker bovenop het verplichte Covid Safe Ticket in de horeca. Voka vindt het verplicht thuiswerken dan weer “onbegrijpelijk”. Ontgoocheling overheerst trouwens bij de meeste sectoren.

“Is dit een efficiënte maatregel of is het een symboolmaatregel?” In de horeca moet je al een CST laten zien om binnen te mogen, er hangen CO2-meters en het personeel moest al een mondmasker dragen. “Je moet je mondmasker dan opzetten om naar het toilet te gaan, maar daarna ga je opnieuw neerzitten in dezelfde ruimte en lucht. Dat heeft een vreemde en grote impact op onze cafés”, zegt Mathias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen.

Ook de regels voor evenementen worden strenger. Events met 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten moeten een Covid Safe Ticket en een mondmasker gebruiken. “Ik denk dat je geen foto wil waar je al dansend met een mondmasker op je trouwfeest staat. Ook voor feestzalen zijn dit dus enorme beperkingen, klinkt het.

De evenementensector spreekt zelfs van een “zwarte woensdag”. “Deze beslissing is een mokerslag voor onze sector”, zegt Bruno Schauwbroeck, de woordvoerder van de Event Confederation (EC). “Opdrachtgevers zien dit niet zitten en bezoekers waarschijnlijk nog minder, onze sector wordt gemuilkorfd met een mondmasker. De sociale beleving is daarmee helemaal weg.”

Een mondmasker vermijden door sneltesten te doen, is volgens de sector niet haalbaar. “Sneltesten ter plekke als alternatief voor het mondmasker is mooi op papier. In realiteit is dat volgens EC een zware belasting operationeel en financieel en vaak een onmogelijke opdracht, zeker voor grote aantallen.”

De sector pleit dan ook voor het heractiveren van de steunmaatregelen. “De sector kon tot nog toe amper twee maand werken sinds maart 2020, en dan nog met het rigoureus toepassen van het CST. Zonder financiële steun komen wij winter 2022 niet door”.

Ook uitbaters van discotheken en andere nightlife-evenementen vinden het gebruik van mondmaskers of afnemen van zelftests aan de ingang niet haalbaar. Een aantal trekt naar de Raad van State. De meesten gaan liever dicht met steunmaatregelen dan open te blijven met deze verstrengingen, klinkt het.

Thuiswerken

Werkgeversorganisaties reageren ontgoocheld omdat telewerkenweer de regel wordt. “De impact op het aantal besmettingen zal verwaarloosbaar zijn”, zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). “Niet te begrijpen en niet uit te leggen”, klinkt het bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. “We hadden meer vertrouwen verwacht”, aldus Unizo. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen ziet het toch iets positiever. “Complexe maatregelen, maar goed dat er geen sectoren verplicht worden gesloten.”

Voor Margot Cloet van Zorgnet-Icuro zijn de woensdag afgekondigde maatregelen “waarschijnlijk onvoldoende om een kentering teweeg te brengen in de belasting in de ziekenhuizen.”

“Gisteren waren er 300 ziekenhuisopnames op 1 dag tijd. Dat zorgt voor een hele zware belasting op de zorg, terwijl er in oktober bijvoorbeeld ook 11 procent van het personeel afwezig was.” Cloet is vooral ontgoocheld dat het GEMS-advies, waarin zwaardere maatregelen op tafel werden gelegd, niet is gevolgd. “Ik vrees voor een vicieuze cirkel, waarbij er binnen een aantal weken opnieuw extra maatregelen moeten worden genomen. Dat zou niet goed zijn voor de motivatie van de bevolking en ook niet voor die van het zorgpersoneel.”

Wetenschappers

VUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey is allesbehalve onder de indruk van de maatregelen die het Overlegcomité woensdag genomen heeft om de vierde piek in de coronapandemie tegen te gaan. “De overheden hebben nog maar eens nagelaten om tijdig te anticiperen”, zegt de professor, die de genomen maatregelen ook weinig doortastend vindt.

Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) is wel gematigd tevreden met de beslissingen die genomen zijn op het Overlegcomité. “Maar ik zou het niet erg vinden mocht het wat meer zijn.”

Socioloog Ignace Glorieux zegt in een reactie op het Overlegcomité van woensdag dat het goed is dat mensen perspectief kregen. Hij vraagt zich achter af of er geen strengere maatregelen nodig zijn om de coronacijfers te drukken. “Een korte lockdown kan de cijfers snel doen dalen. De elastiekbeweging van de maatregelen, moet loslaten, aantrekken, loslaten, begint zijn tol te eisen bij de bevolking.”

“Het is heel moeilijk om te voorspellen of het pakket nieuwe coronamaatregelen zal volstaan, want op dit moment gaan de coronacurves steil omhoog”, reageert viroloog Marc Van Ranst.

“Een aanvaardbaar pakket”, zegt Van Ranst, al had hij graag de mondmaskerplicht nog iets strenger gezien. De virologen hadden een verplichting vanaf 9 jaar op tafel gelegd, maar uiteindelijk werd een compromis bereikt over een verplichting vanaf 10 jaar.