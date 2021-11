Twee mannen veroordeeld voor de moord op Malcolm X zullen vrijgesproken worden

Twee mannen die in 1966 veroordeeld zijn voor de moord op burgerrechtenleider Malcolm X in New York City zullen worden vrijgesproken, aldus het Openbaar Ministerie van Manhattan woensdag.

Bron : Belga, The New York Times

“Deze mannen hebben niet de gerechtigheid gekregen die ze verdienden,” vertelde U.S. Attorney Cyrus Vance woensdag aan The New York Times, terwijl zijn kantoor bevestigde dat er donderdag een persconferentie zou worden gehouden over “het ongedaan maken van de onterechte veroordelingen van twee mensen voor de moord op Malcolm X.”

Volgens de New York Times, zijn ze Mohammed A. Aziz (83) die in 1985 uit de gevangenis werd vrijgelaten, en Khalil Islam, die na het uitzitten van zijn straf in 1987 werd vrijgelaten en in 2009 overleed.

Volgens de krant “onthult het 22 maanden durende onderzoek, dat gezamenlijk werd gevoerd door het kantoor van de openbare aanklager en de advocaten van de mannen, dat de aanklagers,” de FBI en de NYPD “cruciaal bewijs achterhielden dat, als het bekend was geweest, waarschijnlijk tot de vrijspraak van de mannen zou hebben geleid.”

In februari 2020, na de uitzending van een documentaire op Netflix, Who killed Malcolm X?, had Cyrus Vance zijn teams gevraagd om de zaak opnieuw te onderzoeken.

In een interview verontschuldigde Vance zich namens de politie, die volgens hem gefaald had tegenover de families van de twee mannen. Deze fouten, zei hij, kunnen niet hersteld worden, “maar wat we wel kunnen doen is de fout erkennen, de ernst van de fout.”