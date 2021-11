Superagent Mino Raiola hint nog maar eens naar vertrek Paul Pogba, maar: “Zelfs de doden worden wakker als ik spreek”

De Franse ster van Manchester United, die momenteel herstelt van een dijbeenblessure, heeft nog altijd geen nieuwe contract getekend en lijkt steeds meer op weg naar de uitgang bij de Engelse topclub. Real Madrid ligt op de loer, net als PSG en Juventus.

Maar als manager Mino Raiola iets over de situatie van Pogba zegt, dan zit het er meestal bovenarms op in Engeland. Zo kreeg de invloedrijke Nederlander nog kritiek te slikken van clublegende Paul Scholes en ook iemand als Jamie Carragher (ex-Liverpool) stak zijn afgrijzen voor de handelwijze van Raiola niet onder stoelen of banken.

© BELGAIMAGE

Raiola zelf, die kan er wel om lachen. “December is de maand van de dromen, met Kerst en de feestdagen”, zegt hij nu over de situatie van Pogba. “Het is nog te vroeg, laten we zien wat er gebeurt. Ik weet niet waarom, maar in Engeland worden zelfs de doden wakker als ik over Pogba praat. Dus het is beter om er niet over te praten. Ook omdat een paar oud-spelers van Manchester United dan niks om over te praten hebben, als ze het niet over mij en Pogba kunnen hebben.”

Bij Juventus dromen ze al een tijdje van de terugkeer van de middenvelder die tussen 2012 en 2016 furore maakte in Turijn. Alvorens Pogba voor 105 miljoen euro te verkopen.

“Dromen is gratis, degenen die niet dromen zijn dood. Ik verbied niemand om te dromen. Ik droom elk dag, dus laten we vooral dromen, dat is goed. Daarna zien we wel of ze realiteit worden”, aldus de Nederlander, die het niet wilde hebben over de toekomst van Matthijs de Ligt bij de Italiaanse recordkampioen. “Of hij bij Juventus blijft? We zouden dit interview in mei moeten doen en het is nu november. Het is niet het moment om daarover te praten.”