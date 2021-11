Taskforce vaccinatie: “Iedereen boosterprik tegen begin lente”

Volgens de taskforce vaccinatie kan iedereen tegen het begin van de lente een boosterprik krijgen. Dat zegt voorzitter Dirk Ramaekers. Eerste minister Alexander De Croo hoopt in de komende weken meer concrete informatie daarover te hebben.

De derde prik komt er zo snel mogelijk aan. Dat zei eerste minister Alexander De Croo woensdag tijdens de persconferentie na het Overlegcomité. Al zo’n 900.000 mensen kregen al een derde prik in ons land, maar de rest van de bevolking zal dus snel volgen. Al kon De Croo er nog geen precieze timing opplakken. Hij hoopt in de komende weken snel nieuws te hebben over hoe en wanneer die derde prik er zal komen.

Volgens de taskforce vaccinatie kan ons land vrijwel iedereen tegen het begin van de lente een boosterprik te geven. Volgens voorzitter Dirk Ramaekers zijn de voorbereidingen al in volle gang. “We hadden wel verwacht dat na de risicogroepen en het zorgpersoneel, iedereen een derde prik aangeboden zou krijgen.” Er zijn voldoende vaccins in stock. De uitdaging zal zijn om voldoende personeel te blijven vinden. “We rekenen op steun uit de eerstelijnszorg, maar zij hebben het momenteel enorm druk. Als dat blijft duren dan zal de bestaffing een moeilijk verhaal worden.”

Ramaekers hoopt dat de derde prik zorgt voor een langdurige bescherming van minstens een jaar. “Dan kunnen we overschakelen op de klassieke eerstelijnsstructuren voor hervaccinatie. De blauwdruk daarvoor ligt klaar, maar de deltavariant verhindert dat.”

