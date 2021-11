Hoffenheim van Tine de Caigny gaat zwaar onderuit tegen Barcelona in Champions League

TSG Hoffenheim heeft woensdag op de vierde speeldag in groep C van de Champions League bij de vrouwen met 0-5 verloren van FC Barcelona. Gouden Schoen en Red Flame Tine de Caigny viel bij de Duitsers in na 65 minuten.

Vorige week ging Hoffenheim nog met 4-0 verliezen in Barcelona. Coach Gabor Gallai haalde De Caigny en Sarai Linder naar de bank voor Chantal Hagel en Gia Corley. In de eerste helft kwam de thuisploeg amper van zijn helft en maakte Alexia Putellas Segura (41.) de openingstreffer vanop de stip. Na de rust drukte Barça door. Irene Paredes (54.) maakte in de herneming na een hoekschop 0-2, Aitana Bonmati (57.) maakte de 0-3. Helemaal in het slot dikten Marta Torrejon (89.) en Ana-Maria Crnogorcevic (90+2.) de uitslag nog stevig aan.

In het klassement is Barcelona leider met het maximum van de punten, twaalf dus. Arsenal is tweede met zes punten en treft om 21u00 nog het Deense HB Koge, dat net als Hoffenheim drie punten telt.