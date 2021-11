Doelvrouw Justien Odeurs opnieuw in selectie Red Flames

Justien Odeurs (24) is opnieuw opgeroepen voor de Red Flames. De eerste doelvrouw van de nationale ploeg werd vorige maand plots uit de selectie gelaten.

Volgens haar management was ze er toen niet bij wegens een schouderblessure, volgens bondscoach Ives Serneels ontbrak ze omdat ze bepaalde timelines en afspraken niet had gehaald. Maar nu is ze er dus opnieuw bij voor de WK-kwalificatieduels tegen Armenië (25 november) en Polen (30 november).

(vva)