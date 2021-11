Terminaal zieke man (55) werd opgepakt door politie omdat hij zijn blote billen toonde, nu is hij vereeuwigd in vermoedelijke Banksy

Darrell Meekcom (55) kreeg onlangs het vreselijk nieuws dat hij terminaal ziek is. De Brit maakte een bucketlist waarop de wens stond om zijn blote bips aan een snelheidscamera te tonen voor hij sterft, wat hij begin november ook deed. Zijn kwajongensstreek brak hem zuur op toen hij hardhandig werd opgepakt door enkele politiemannen. Zijn vrouw filmde het incident, waardoor Darrell even wereldnieuws werd. Het verhaal inspireerde ook een anonieme streetartkunstenaar - Banksy? - om de terminaal zieke man te vereeuwigen in een kunstwerk.