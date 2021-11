Voka vindt verplichting telewerk grote vergissing: “De regering vergist zich van vijand”

Vier dagen per week verplicht telewerk en vanaf 13 december drie dagen. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie Voka, noemt dat ronduit “een vergissing”. “De werkvloer is geen haard van besmettingen.”

In de aanloop naar het Overlegcomité had het bedrijfsleven bij monde van Voka-baas Hans Maertens hard gepleit tegen verplicht telewerk. Maar die verplichting komt er nu toch.

U heeft uw slag niet thuis gehaald.

“Dat gaat niet om een slag thuishalen of niet, dit is gewoon een vergissing. De regering vergist zich van vijand en van diagnose. De werkvloer is nooit een broeihaard van het virus geweest. Dat was in de vorige golven niet, en dat geldt nu nog steeds. De broeihaarden zitten in andere delen van de maatschappij: het onderwijs, de woonzorgcentra, bij het zorgpersoneel ...”

Hans Maertens, Voka — © BELGA

Als iedereen afstand moet houden, is thuiswerk daar geen logisch onderdeel van?

“Ik stoor mij vooral aan de verplichting. Laat de arbeidsorganisatie toch aan de bedrijven zelf. Zij gaan op een zeer verantwoorde manier om met de maatregelen en met de hele coronacrisis. Zij doen er alles aan om te vermijden dat hun werking stilvalt doordat medewerkers besmet geraken. Het is voor hen een horrorscenario dat de productie hierdoor zou stilvallen. Ze hebben er dus alle belang bij dat alles veilig verloopt. Bedrijven die het kunnen, zetten daarbij nu al maximaal op telewerk in. Er zullen niet minder besmettingen komen door dat nu ineens voor iedereen te verplichten. Mensen blijven ook sociale contacten hebben. Overdag blijven ze dan thuiswerken, maar ’s avonds gaan ze gewoon op café of naar een optreden.”

U waarschuwt ook voor de mentale impact van het telewerken.

“Er is niet alleen economische schade door telewerk. Veel medewerkers waren de jongste tijd stilaan weer aan het terugkomen. Iedereen was blij om de collega’s terug te zien. Het werd weer duidelijk hoe groot de meerwaarde is als je kan overleggen, als je sociale contacten kan hebben. Ik vrees dat het mentale welzijn door deze beslissing weer zal afbrokkelen.”

“De regering heeft gewoon voor de gemakkelijkste oplossing gekozen, maar in de strijd tegen het virus is dit een vergissing. Het is ook nog afwachten hoe groot de rompslomp voor de bedrijven wordt. Wie registreert, wie controleert ... Ik vrees dat de overheid weer in regulitis zal vervallen.”