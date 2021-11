WK in Qatar ramp voor kalender: seizoen 2022-2023 duurt langer dan ooit

In 2010 schonk de FIFA het WK 2022 aan Qatar. Dat leek gezien de schending van de mensenrechten in dat land sowieso geen goed plan, maar er was ook nog de hitte. Vijf jaar later werd dan maar beslist om het toernooi in de herfst te organiseren. Met alle praktische problemen van dien. De nationale voetbalkalenders worden namelijk volledig overhoopgegooid. Zo ook in België. De eersteklassers krijgen volgende maand de krijtlijnen – vastgelegd in de laatste raad van bestuur van de Pro League – voor ogen, maar we zetten ze voor u in primeur op een rij.

Het seizoen 2022-2023 in de Jupiler Pro League zal langer duren dan ooit tevoren, nog eens twee weken langer dan dit seizoen. Starten doen we op vrijdag 22 juli – al komt onze eerste Europese afgevaardigde nog een dag vroeger aan de bak in de tweede voorronde van de Conference League – en eindigen doen we pas op zondag 4 juni. Op de kalendermaker hoeven de voetballers niet te vloeken. Alles is de schuld van het WK. Doorgaans doen maar een vijftiental spelers uit de Belgische competitie mee aan zo’n WK en toch wordt ze op zondagavond 13 november voor een dikke maand stilgelegd. Een dag later komen de Rode Duivels al samen, een week later beginnen ze eraan in Qatar. En eens de WK-finale is afgewerkt, wordt alles weer in sneltempo opgestart. Internationals krijgen dus amper of geen rust. Drie dagen later is er de 1/8ste finale van... de Croky Cup. Nog eens drie dagen later is er een nieuwe speeldag. Ongezien.

Overigens gaat 1B wél gewoon door tijdens het WK, al krijgen die ploegen de garantie dat ze niet tijdens of vlak voor/na een match van de Duivels aan de bak moeten.

Nog drukker voor Duivels

Om alle 34 speeldagen plus zes speeldagen play-offs in 1A af te werken, is er verder niet veel manoeuvreerruimte. Omdat de spelers in november al stilliggen, kunnen ze fluiten naar een fatsoenlijke winterstop. Op kerstdag zijn ze vrij, maar op 23, 24, 26 en 27 december wordt er wél gevoetbald. Vervolgens kunnen ze wellicht enkele dagen vrij krijgen van hun clubs, want in het weekend van oudjaar/Nieuwjaar wordt er niet gespeeld, maar het weekend erop weer wel.

Ook het Europese clubvoetbal wordt herschikt. De poules van de Champions, Europa en Conference League worden zoals tijdens corona op amper twee maanden afgehaspeld – van begin september tot begin november. Vanaf de knock-outs verloopt alles weer normaal, maar de Champions League-finale vindt wel pas plaats op 10 juni, ook later dan ooit. En voor de internationals, dus ook voor de Duivels, komt er geen eind aan. Zij krijgen er vervolgens nog een paar Nations League- of EK-kwalificatieduels bij.