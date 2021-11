Alle alarmsignalen staan op rood. De ziekenhuizen kunnen het amper nog behappen en de modellen zijn onheilspellend. Dat was de ontnuchterende boodschap tijdens en na het Overlegcomité van gisteren. De politiek probeert nog wel te stutten door mondmaskers overal te verplichten en thuiswerk opnieuw in te voeren. “Maar als dat niet helpt, volgen er sluitingen of een lockdown.”