De Rode Duivels zijn al zeker van deelname en dus kan het aftellen naar Qatar 2022 beginnen. Eén jaar zijn we nog verwijderd van het meest omstreden WK aller tijden. Hieronder vindt u alles wat u moet weten. Helaas is dat ook dat er gespeeld wordt in stadions die nadien weer worden afgebroken en waar bloed aan de muren hangt.