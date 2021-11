“Alec Baldwin hoefde volgens script niet te schieten”: tweede crewlid ‘Rust’ klaagt acteur aan

Volgens het script moest Alec Baldwin alleen maar zijn wapen uit de holster halen, hij hoefde het niet af te vuren. Dat zegt de script supervisor van ‘Rust’ in een rechtszaak die ze aanspant tegen de acteur. Bovendien had Baldwin het wapen nog eens moeten controleren, klinkt het. “Hij speelde Russische roulette.” Alec Baldwin werd vorige week ook al aangeklaagd voor nalatigheid door een ander crewlid dat getuige was van het schietincident waarbij cameraregisseur Halyna Hutchins om het leven kwam.

Een tweede crewlid van de westernfilm Rust heeft Alec Baldwin aangeklaagd nadat de acteur vorige maand per ongeluk cameraregisseur Halyna Hutchins doodschoot tijdens repetities op de set. Volgens script supervisor Mamie Mitchell vroeg het script niet om het afvuren van het wapen op dat moment.

Er moesten voor de bewuste scène drie close-ups gemaakt worden: een van Baldwins ogen, een van een bloedvlek, en een derde van Baldwins torso “terwijl hij zijn hand naar beneden richting zijn holster bewoog en het pistool eruithaalde”, klinkt het in de aanklacht. Maar Baldwin “spande en vuurde opzettelijk, zonder gegronde aanleiding of excuus, het geladen pistool af, hoewel de scène daar niet om vroeg”.

Script supervisor Mamie Mitchell licht de zaak toe op een persconferentie. — © AFP

Mitchell argumenteert in haar klacht ook dat Baldwin het wapen persoonlijk had moeten controleren op munitie, in plaats van te vertrouwen op de assistent-regisseur die hem zei dat het ongeladen was. “Naar onze mening koos mijnheer Baldwin ervoor om Russische roulette te spelen toen hij een pistool afvuurde zonder het te controleren en zonder de wapenverantwoordelijke dat te laten doen in zijn bijzijn”, verklaarde Mitchells advocaat op een persconferentie.

Ze zei Baldwins gedrag op de set “roekeloos” te vinden, en beweerde dat andere veiligheidsprotocollen met de voeten waren getreden.

Mishandeling en opzettelijk leed

De script supervisor, die zegt dat ze in de vuurlinie stond, klaagt Baldwin aan voor mishandeling, opzettelijk toebrengen van emotioneel leed en opzettelijk toebrengen van schade. Ze eist een schadevergoeding, waarvan het bedrag niet is bekendgemaakt. “Ik herbeleef de schietpartij en het geluid van de ontploffing uit het pistool steeds opnieuw en opnieuw.”

Mitchell eist een schadevergoeding voor het leed dat Baldwin opzettelijk toegebracht zou hebben. — © AFP

Het was Mitchell die op 21 oktober de hulpdiensten belde nadat cameraregisseur Hutchins en regisseur Joel Souza – die gewond raakte – neergeschoten waren. In haar oproep vloekte ze op assistent-regisseur Dave Halls: “Die fucking assistent-regisseur die tegen me riep bij de lunch, vragen stellen over herzieningen, die motherfucker. Hij moet de geweren controleren. Hij is verantwoordelijk.” Ook Halls wordt aangeklaagd in Mitchells zaak, naast wapenverantwoordelijke Hannah Gutierrez-Reed en de producers van de film.

Al tweede zaak tegen Baldwin

Mitchells rechtszaak is de tweede waarin Alec Baldwin aangeklaagd wordt. Lichttechnicus Serge Svetnoy spande vorige week een rechtszaak aan tegen Baldwin wegens nalatigheid.

Volgens Svetnoys aanklacht was Baldwin mee verantwoordelijk voor het fatale schietincident. Hij had, als coproducer van de film, veiligheidsvoorschriften moeten implementeren. Bovendien was het voor hem als acteur niet nodig om op dat moment tijdens repetities het wapen echt af te vuren, vond ook Svetnoy. De revolver had geen echte munitie mogen bevatten, maar Baldwin had moeten weten dat hij het wapen nog eens moest dubbelchecken nadat assistent-regisseur Dave Halls het hem overhandigde, aldus ook Svetnoys klacht.

De lichttechnicus klaagde behalve Baldwin en andere producenten onder anderen ook assistent-regisseur Halls en wapenspecialist Gutierrez-Reed aan.

De autoriteiten onderzoeken nog steeds hoe echte munitie op de set en in het wapen van Baldwin belandde.