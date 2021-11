Rapper Young Dolph, neef van Juice WRLD, doodgeschoten in Memphis

De Amerikaanse rapper Young Dolph is woensdag doodgeschoten in een koekjeswinkel in Memphis, in de Amerikaanse staat Tennessee. Dat is door de lokale veiligheidsdiensten meegedeeld.

De schietpartij vond kort na de middag plaats, zo blijkt uit de verklaring van de politie van Memphis. De 36-jarige rapper werd neergeschoten nadat hij was binnengestapt in de winkel Makeda’s Butter Cookies, waar hij een vaste klant was. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

De politie zegt momenteel nog geen verdachte te hebben. Volgens medewerkers van de winkel kwam de schutter in een wagen aangereden nadat de rapper was binnengekomen. Hij zou door de ruit hebben geschoten.

Neef van Juice WRLD

Young Dolph was een neef van de artiest Juice WRLD, die in 2019 werd doodgeschoten. In 2017 had de rapper zelf nog twee schietpartijen overleefd.

Adolph Robert Thornton Jr. maakte in de hiphopwereld naam onder de artiestennaam Young Dolph. Hij is onder meer bekend van het nummer Major en is ook te horen op de hit Cut It van O.T. Genasis. Young Dolph trad in 2019 op tijdens het festival Astroworld van Travis Scott in Houston.

Zijn recentste album Rich Slave bereikte in 2020 de vierde plaats in de Billboard 200-hitlijst. Daarop stond ook de single RNB met Megan Thee Stallion. Zij uitte haar verdriet op Instagram:

Ook Chance The Rapper deelde zijn medeleven op sociale media:

Chaos

Young Dolph stond in zijn thuisstad Memphis bekend voor zijn liefdadigheidsacties. Honderden fans en sympathisanten verzamelden woensdag rond de koekjeswinkel, waarbij het soms chaotisch werd. Zo zou volgens Fox13 een wagen tot op de plaats delict zijn gereden met daarin een man die neergeschoten leek te zijn en op een brancard weggebracht werd door hulpverleners. De politie was urenlang in de weer om mensen weg te houden van de plek van de schietpartij.

Ordediensten, waaronder afdelingen gespecialiseerd in bendegeweld, bereiden zich volgens Fox13 voor op mogelijke schietpartijen als wraakacties.