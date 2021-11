Amerikaans Congreslid gestraft voor gewelddadige video

De motie werd met 223 stemmen tegen 207 goedgekeurd. Alle Democraten, die in de meerderheid zijn, stemden voor. Ook twee Republikeinen hebben ingestemd met de sanctie.

(lees verder onder de foto)

© AP

Animatievideo

Gosar is een van de meest rechtse leden in het Huis van Afgevaardigden. Hij had op 8 november via Twitter een animatievideo verspreid, waarin hij samen met enkele andere conservatieve Republikeinen met verschillende personages vocht. Met een zwaard doodt hij in de video het progressieve Democratische parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez. Ook president Joe Biden wordt er aangevallen.

Gosar heeft de video, die door miljoenen mensen bekeken werd, intussen verwijderd. Hij heeft geen excuses aangeboden, maar wel benadrukt dat het om een “symbolische cartoon” ging.

Ongenoegen

Ocasio-Cortez had in een betoog haar ongenoegen geuit tegen Republikeinen die de video niet veroordeelden. “Dit gaat niet over mij of over Gosar, dit gaat over wat we nog willen accepteren”, aldus Ocasio-Cortez. “Waarom is het zo moeilijk om te zeggen dat dit fout is.”

Gosar kan blijven zetelen in het parlement, maar wordt wel uitgesloten uit de commissies waar hij deel van uitmaakte.