Zo erg als vorig jaar is het (nog) niet: zo streng waren de maatregelen tijdens “de lockdown van de laatste kans”

“Het lijkt wel alsof we een jaar terug in de tijd zijn”: het was woensdagavond een veelgehoorde kritiek nadat premier Alexander De Croo (Open VLD) de nieuwe coronamaatregelen aangekondigd had na het Overlegcomité. Maar is dat zo? De maatregelen die we vanaf zaterdag moeten naleven, liggen wel heel ver van wat ons land een jaar geleden doormaakte in de maand november.

De “lockdown van de laatste kans” noemden premier De Croo en zijn collega’s het op vrijdag 30 oktober 2020. De ziekenhuizen kraakten onder de toevloed aan Covid-patiënten en vaccins waren er nog niet, dus werd op het Overlegcomité besliste om een zes weken lange en strenge lockdown af te kondigen tot 13 december 2020. Welke maatregelen dat toen waren, leggen we naast de maatregelen die woensdagavond aangekondigd worden door de premier.

© BELGA

- 30 oktober 2020: Elk gezinslid heeft recht op één knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. Met vier buiten wandelen mag wel nog.

Voor sociale contacten zijn er een jaar later geen beperkingen opgelegd. Het bleef woensdagavond bij een advies van De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om het aantal contacten te beperken en liefst buiten af te spreken met mensen omdat het risico op besmetting daar kleiner is.

LEES OOK. Opnieuw met mondmasker op café of restaurant en vier dagen per week thuiswerken: dit heeft het Overlegcomité beslist

- 30 oktober 2020:Thuiswerken wordt niet langer aangeraden maar verplicht. Tenzij het niet anders kan. Maar dan moet je wel een attest van de werkgever krijgen, en zijn mondmaskers en ventilatie verplicht.

Vanaf zaterdag 20 november 2021 is thuiswerken­ opnieuw verplicht, maar wel minder streng dan in 2020. Nu geldt de verplichting vier dagen per week.

- 30 oktober 2020:Alle niet-essentiële winkels moeten dicht maar ze mogen wel een afhaalpunt hebben. Thuislevering kan ook. Het gaat dan onder meer om kleding- en schoenenwinkels. Warenhuizen en voedingswinkels blijven wel gewoon open, zodat hamsteren niet nodig is omdat de voorraden meer dan groot genoeg zijn. Doe-het-zelfzaken en tuincentra moeten ook niet sluiten. Ook niet-medische contactberoepen zoals kappers en schoonheidssalons moeten tijdelijk hun activiteiten opschorten. Apothekers en kinesisten mogen wel blijven werken. Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit. Uw poetshulp mag wel blijven komen, ook al begrijpt de dienstenchequesector die beslissing niet.

Een jaar later is van het sluiten van winkels geen sprake meer.

- 30 oktober 2020: De horeca was al gesloten en dat blijft voorlopig zo. Hotels mogen openblijven, maar maaltijden mogen niet meer in het restaurant geserveerd worden. Gasten moeten op hun kamer eten. Ook de bars sluiten. De vakantieparken moeten op 3 november sluiten. Dat betekent dat veel mensen die een vakantie hadden geboekt tijdens deze herfstvakantie vervroegd zullen moeten terugkeren. Vanaf maandagochtend zijn alle in- en outdooractiviteiten in vakantieparken en campings al wel verboden. Zwembaden worden gesloten. Maaltijden moeten genuttigd worden in de vakantiehuisjes zelf, per gezin. Ook slecht nieuws bij het begin van de herfstvakantie is er voor de dierentuinen. Ook die moeten dicht.

Een jaar later is de horeca al maanden weer open. Een grote verandering sindsdien is wel dat we nu het Covid Safe Ticket (CST) hebben, wat vereist is om binnen te mogen in die zaken. Binnenin de zaken moet iedereen vanaf de leeftijd van 10 jaar het mondmasker wel dragen, behalve wanneer aan tafel gezeten wordt. Uitbaters van discotheken vreesden een nieuwe verplichte sluiting, maar die komt er voorlopig niet. Het Overlegcomité verstrengt wel de regels: zo kan je enkel nog met een CST naar binnen én met een mondmasker. Dat mondmasker mag af als ter plaatse, onder toezicht, een negatieve zelftest wordt afgelegd.

- 30 oktober 2020: Aan de avondklok verandert er niets: tussen middernacht en 5 uur ’s morgens moeten we dus thuis blijven.

Ook van die avondklok is er een jaar later geen sprake meer.

- 30 oktober 2020: Wat het onderwijs betreft, wordt de herfstvakantie die al verlengd was tot en met 11 november nog een beetje langer namelijk tot en met 15 november. Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50 procent contactonderwijs en dit tot 1 december. Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs verplicht. Leerlingen van lager onderwijs kunnen na 15 november wel gewoon naar school.

Alle leerlingen gaan een jaar later weer naar school. Leerlingen in het secundair onderwijs en in het vijfde en zesde leerjaar moeten wel een mondmasker dragen. Een verschil met een jaar eerder is wel het belang van ventilatie: in elke klas wordt een CO2-meter verplicht om de luchtkwaliteit te controleren.

- 30 oktober 2020: Op begrafenissen mogen nog maximum 15 personen aanwezig zijn. Koffietafels zijn verboden. Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

Een jaar later is er geen beperking meer voor begrafenissen, en ook op huwelijken mag meer. Op trouw- en andere feesten zal het mondmasker wel verplicht worden, ook tijdens het dansen. Voor feesten met meer dan 50 mensen binnen en meer dan 100 mensen buiten wordt voortaan ook sowieso het CST verplicht.

Mondmasker

Een groot verschil tussen november 2020 en november 2021 is wel dat de mondmaskerplicht nu strenger is. Ze is uitgebreid naar kinderen vanaf 10 jaar. Overal waar volwassenen een mondmasker moeten dragen - bijvoorbeeld in stations, bibliotheken, winkels, op het openbaar vervoer… - moeten ook zij dat. Tot nog toe was dat pas vanaf 12 jaar.

Bovendien wordt het mondmasker ook verplicht op nog meer plaatsen. Sowieso zal je overal waar je je Covid Safe Ticket moet tonen ook een mondmasker moeten dragen. Maar bovendien wordt het mondmasker ook verplicht bij élk evenement, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement. Ook in de publiek toegankelijke ruimtes van de cultuursector moet je een mondmasker dragen.