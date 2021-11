Op veel plaatsen hinder door nieuwe acties van politievakbonden: bekijk hier waar

Op veel plaatsen in Brussel, de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Limburg en Gent is donderdagochtend verkeershinder door nieuwe acties van de politievakbonden. Op sommige plaatsen is het tot twee uur aanschuiven omdat agenten extra controles uitvoeren en op meerdere plaatsen ook wegblokkades opgezet hebben. Het is al de vierde dag op een rij met acties van de politie.

Het ergst lijkt de situatie in Brussel te zijn. Daar staan onder andere controles op de Houba de Strooperlaan, Bordet, Schumann en het IJzerplein. De wachttijden lopen op veel plaatsen op tot twee uur.

In Antwerpen is er onder meer een politieactie opgestart aan de Noorderlaan, ter hoogte van Kinepolis. Dat leidt tot lange files. Ook onder meer ter hoogte van de snelwegoprit E19 Kleine Bareel op grondgebied Brasschaat vinden stiptheidsacties plaats, net als aan de N14 in Massenhoven (Zandhoven) en aan de op- en afritten van de Antwerpse Ring ter hoogte van het Sportpaleis, waar de verkeerspolitie actie voert.

Verder vinden er ook stiptheidsacties plaats aan de oprit van de E34 in Turnhout richting Antwerpen, in Geel aan de oprit van de E313 richting Antwerpen, aan de oprit van de E19 in Rumst richting Antwerpen en op het kruispunt van de Boomsesteenweg en de Antwerpsestraat in Aartselaar.

De Lijn meldt dat heel wat van hun lijnen daardoor heel wat hinder en vertraging oplopen.

Ook in Gent verloopt de ochtendspits op de stadsring R40 moeilijk. Reden daarvoor is de “verkeerscontrole” van de politievakbonden voor het politiekantoor in Ekkergem.

Vanaf 7 uur hielden tientallen actievoerders voor het politiekantoor langs beide kanten een verkeerscontrole. Agenten hielden de wagens tegen en controleerden of de bestuurders een gordel droegen. Dat zorgde voor een moeilijke ochtendspits: het verkeer staat van ver aan te schuiven. Er ontstond al snel een file in beide richtingen op de R40, op bepaalde plaatsen was het tot een half uur aanschuiven.

De actie gaat door tot 9 uur, laten de vakbonden verstaan. “Het is zeker jammer dat we de burger hierbij moeten betrekken, maar we zien ons genoodzaakt om zo actie te voeren”, zegt Koen Anraed van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV).

Ook in andere provincies zijn er acties. Zo staan er in Limburg extra verkeerscontroles op de Kempische Steenweg ter hoogte van de Pukkelpopweide in Kiewit, met traag verkeer richting Hasselt als gevolg. In West-Vlaanderen is de verkeersdrukte dan weer groot op de Ringlaan in Oostende. Om naar Bredene te rijden, hou je rekening met een half uur vertraging.

Nog acties op komst

Volgens de vakbonden heeft de politie niet veel andere middelen dan deze om hun ongenoegen te uiten. Stakingsrecht heeft de politie immers niet of nauwelijks en dus moet er teruggegrepen worden naar extra controles. Ook de komende weken belooft de politie nog verschillende acties.

Volgens Luc Goos van politievakbond NSPV is de reden voor de acties tweeërlei. “Enerzijds willen we hiermee ons ongenoegen uiten omwille van het uitblijven van een loonsverhoging. De minister had daarover overleg beloofd, maar federaal blijkt er geen budget voor te zijn. Heeft ze dan voor haar beurt gesproken? Daarnaast protesteren we tegen de uitdoving van de vervroegde uitstapregeling.” Volgens Goos hebben de mensen die vastzitten door de acties overwegend begrip voor de actie.

Vanuit de Verenigde Staten zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op Radio 1 dat ze hoopt dat de regering snel tot een akkoord kan komen met de politievakbonden. “We moeten samen tot oplossingen komen om het statuur van de politiemensen te verbeteren. Maar oplossingen moeten aan de onderhandelingstafel gevonden worden, rookbommen zullen daar niet bij helpen.”