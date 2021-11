Traangasgranaten afgevuurd op manifestanten die betogen tegen staatsgreep in Khartoem

Soedanese veiligheidstroepen hebben donderdag, in de noordelijke buitenwijken van de hoofdstad Khartoem, traangasgranaten afgevuurd op tientallen manifestanten. Dat melden getuigen. De manifestanten hebben hun barricaden ‘s nachts niet verlaten. Ze protesteren tegen de coup. De complete internet- en telefoonstoring is intussen hersteld.

Woensdag werden al minstens elf mensen gedood bij betogingen in de buitenwijken. In totaal kwamen die dag vijftien mensen om het leven bij protesten. Het was de meest bloedige dag in Soedan sinds de militaire staatsgreep van 25 oktober. De manifestaties tegen de coup hebben in totaal al aan 39 mensen het leven gekost.