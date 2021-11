Minstens 25 doden bij terroristische aanval in Niger

De zwaarbewapende daders vielen de steden Tebaram en Bakorat aan in het westen van het land, niet ver van de grens met Mali. Verschillende gebouwen, waaronder gezondheidscentra en een gemeentehuis, zijn in brand gestoken.

In Niger en andere landen in de Sahel-regio zijn verschillende gewapende groeperingen actief. Sommigen hebben trouw gezworen aan terreurnetwerk al-Qaida of Islamitische Staat. In het land met zowat 24 miljoen inwoners zijn er herhaaldelijk zware aanvallen, vooral in de regio’s die aan Mali grenzen.

De regering heeft weinig controle op de woestijnachtige gebieden buiten de steden. Die worden niet enkel uitgebuit door jihadistische groeperingen, maar ook door criminele netwerken, zoals mensensmokkelaars.