Dokter mag niet doorrijden bij politieactie terwijl patiënt op operatietafel wacht: “Ze lachten ons gewoon uit”

En of de tientallen stiptheidsacties van de politie niet geruisloos passeerden. Tot 9 uur donderdagochtend leek heel Vlaanderen en Brussel wel één groot verkeersinfarct. Sommige getroffen mensen die vastzaten in het verkeer konden begrip opbrengen voor de politieactie, maar Sabrina Robbens uit Schoten kon het maar matig appreciëren. De verpleegkundige in AZ Sint-Maarten in Mechelen zat samen met haar man, dokter in hetzelfde ziekenhuis, meer dan een uur vast. “Er lag een patiënt op hem te wachten op de operatietafel, maar toch lieten ze ons niet door. Integendeel, de agenten lachten ons uit.”

Meer dan een uur nadat ze uiteindelijk toch is aangekomen op haar werk klinkt Sabrina Robbens aan de lijn nog steeds woedend. “We vertrokken thuis om 6.40 uur om toch zeker op tijd aan te komen in het ziekenhuis. Mijn man moest immers om 8 uur een operatie uitvoeren. Zelf werk ik normaal gezien op de afdeling recovery, maar omdat Intensive Care met de coronapandemie moet opschalen, word ik nu daar ingezet.”

Maar de afstand tussen hun woning in Schoten en de oprit van de E19 legden ze af aan een slakkengang. Dat door de extra verkeerscontrole aan Kleine Bareel. “Ruim een uur hebben we vastgestaan. Het was één groot ‘claxontheater’. Of de reden voor de actie terecht is, daar ga ik me niet over uitspreken. Maar moet echt iedereen daardoor gegijzeld worden? Ik ben uitgestapt om aan de politie uit te leggen dat we beiden in het ziekenhuis werken en het niet kunnen maken te laat te zijn. In plaats van ons door te laten via de pechstrook, lachten ze ons vierkant uit. Sorry, maar dat gaat er ver over. Dat kunnen ze toch niet maken?”

Het koppel kwam uiteindelijk aan in het ziekenhuis rond 8.30 uur, ruim een half uur nadat de dokter in het operatiekwartier werd verwacht. Het maakt Sabrina razend. “Net nu de zorg zo onder druk staat, organiseren ze zoiets en wordt er geen enkel begrip getoond voor onze situatie. Dat is eigenlijk crimineel.”

Sabrina Robbens nam zelf deze foto terwijl ze aan het wachten was tot hun auto aan de beurt was voor controle. — © rr

