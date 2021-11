De maatregelen die woensdag werden aangekondigd door het Overlegcomité zijn milder dan de GEMS-experten hadden geadviseerd. Maar is het dan wel voldoende om het tij te doen keren zodat we kerst en nieuwjaar ‘normaal’ kunnen vieren? Was een lockdown of terugkeer naar de bubbels beter geweest? Dit zeggen de experts.