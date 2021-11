G7 roept Wit-Rusland op migratiecrisis “onmiddellijk” te beëindigen

© via REUTERS

In een verklaring veroordeelden de diplomatieke leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Italië en Japan de “orkestratie van illegale migratie over zijn grenzen door het Wit-Russische regime”. “Wij roepen Wit-Rusland op om de agressieve en uitbuitende campagne onmiddellijk te stoppen en nog meer dood en lijden te voorkomen”, klinkt het.

De acties van het regime zijn een poging om de aandacht af te leiden van voortdurende verwaarlozing van het internationaal recht, de fundamentele vrijheden en de mensenrechten, klinkt het verder. De G7-landen roepen Minsk daarom op om internationale organisaties onmiddellijk en ongehinderd toegang te geven om humanitaire hulp te verlenen.

De industrielanden betuigen verder ook hun solidariteit met Polen, Letland en Litouwen, die volgens hen het slachtoffer zijn van “provocerend gebruik van illegale migratie”.

Een paar duizend migranten, voornamelijk uit het Midden Oosten, hebben dagenlang bij vriestemperaturen langs de Poolse grens in Wit-Rusland gebivakkeerd, in de hoop de EU binnen te komen. Het Westen beschuldigt Minsk ervan de toestroom te hebben georkestreerd als reactie op westerse sancties na de verkiezingen in 2020.