Het clubvoetbal begint weer: de comeback van Gerrard, het nu al verpeste debuut van Xavi bij Barcelona en een persboycot tégen Mourinho

Na de interlandbreak gaat het in een razend tempo terug richting clubvoetbal. Waar waren we ook weer gebleven? Bij een club die met een met tape aan elkaar geplakte massagetafel op kop staat in 1A, natuurlijk. Maar in de tussentijd hebben ze ook in het buitenland niet stilgezeten. Steven Gerrard staat voor zijn terugkeer naar de Premier League, Manchester United dweept met Zinedine Zidane en José Mourinho wordt zowaar geboycot door journalisten in Italië.