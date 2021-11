Tot vier jaar cel gevorderd voor jongeren die aan phishing meewerken

De politie merkte een verdachte transactie op tussen twee mannen in een auto in het Antwerpse. Een man stapte in een geparkeerde auto, ze verwisselden iets en de auto reed enkele meters vooruit en dan stapte de passagier weer uit. De agenten gingen over tot controle en vonden bij de passagier Ouail E. G., een Nederlander van 25, vier gsm’s, vier bankkaarten en vier paysafekaarten. Hij weigerde medewerking en weigerde zijn telefoons door de agenten te laten inkijken. Bestuurder Bangali K. werkte wel mee, op zijn telefoon stonden foto’s die gelinkt konden worden aan phishing. De man gaf toe enkele simkaarten te hebben verkocht aan E.G.

De simkaarten waren gekoppeld aan fictieve identiteiten. Het onderzoek dat daarna werd gevoerd, wees uit dat verschillende afhalingen op camera waren vastgelegd, alsook enkele betalingen voor simkaarten. Verschillende cashers kwamen in beeld, het gaat dan om de vier andere beklaagden in het dossier.

Organiserende rol

Ouail E.G. had volgens het gerecht een organiserende rol binnen de bende. Hij ging ook zelf afhalingen doen en had de contacten met andere cashers. Hij kocht de simkaarten aan, verdeelde die en zocht ook mensen die hun bankkaart ter beschikking wilden stellen van de organisatie. “De bewijslast tegen deze man is enorm”, zei procureur Ken Van hoogenbemt. “Er werden gsm’s, bankkaarten, simkaarten, foto’s van informaticabedrog, filmpjes van afhalingen en nog meer gevonden in zijn bezit, en zijn telefoon was ook steeds in de nabijheid van de plaats waar feiten werden gepleegd. Ik vorder vier jaar cel tegen de man.” Voor twee anderen werd 18 maanden gevorderd, voor een vierde man 10 maanden en voor de twee laatsten 6 maanden of een werkstraf.

In totaal konden zeven feiten aan de bende worden gelinkt, en werd zo’n 60.000 euro buit gemaakt. Bij twee slachtoffers ging het om zo’n 25.000 euro elk. Eén van hen stelde zich burgerlijke partij. “Ik ben 69 jaar, was net op pensioen”, zei hij. “Jullie hebben 25.987 euro van mij gestolen, ik heb daar serieuze problemen door gehad, ook spanningen in mijn huwelijk. Ik heb maar één vraag voor jullie: hoe gaan jullie mij dat geld ooit terugbetalen?” De vraag bleef onbeantwoord.

De advocaat van Ouail E.G. vroeg een straf met uitstel. “Hij heeft als Nederlander tijdens de coronaperiode al in de gevangenis gezeten, zonder bezoek, dat was een zeer goed signaal. Hij heeft nu wel begrepen dat hij verkeerd was.” De advocate van Bangali K. vroeg een werkstraf voor haar cliënt.

De zes kennen hun vonnis wellicht eind december.