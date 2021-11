Vrouw verbrandt bankbiljetten uit vrees voor coronavirus: “Ik voel me heel erg schuldig”

Een Israëlische vastgoedmakelaar heeft, uit vrees voor een besmetting met het coronavirus, bankbiljetten van een van haar huurders in een kom met bleekmiddel opgewarmd in de microgolfoven. Aangezien de biljetten metalen strips bevatten, gingen ze in de vlammen op. De Israëlische nationale bank, die donderdag met het verhaal naar buiten kwam, heeft het bedrag terugbetaald.

De vrouw wilde de biljetten ontsmetten, legde ze later aan de bank uit. Het ging om een bedrag van bijna 2.900 euro. “Ik voel me heel erg schuldig, omdat het mijn geld niet is en ik een eerlijk burger ben die nooit geld zou vernietigen”, zei de 74-jarige vrouw in een brief die ze samen met de 70 biljetten naar de bank stuurde.

Die onderzocht de resten en stelde vast dat het wel degelijk om echt geld ging. De bank besloot het geld te vervangen en het de vrouw terug te bezorgen. Een bankwoordvoerder zei dat de financiële instelling jaarlijks duizenden biljetten vervangt die beschadigd zijn. “Maar we hebben nog nooit geval gehad waarbij de bankbiljetten werden gekookt.”

Volgens gezondheidsexperts is de kans om het coronavirus op te lopen via bankbiljetten of munten erg klein.